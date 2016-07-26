氣候變化｜拜登：中俄領導缺席是重大錯誤 約翰遜：應尊重不出席決定

美國總統拜登舉行記者會，總結出席聯合國氣候變化大會(COP26)世界領導人峰會的行程時表示，他認為已完成很多工作，舉行了很多務實的會議。

被問到中國、俄羅斯及沙特阿拉伯在峰會中的角色，拜登說，中國及俄羅斯領導人缺席大會是重大錯誤。他指，氣候變化是重大問題，反問怎可以避開峰會，他說，俄羅斯的荒野正在焚燒，但總統普京對此視而不見。

拜登形容，美國到蘇格蘭出席峰會是非常重要，可以借此對其他地方如何看待美國及美國的領導角色，產生深遠影響；又提到自己在當地星期二，會見幾位國家領導人，告知對方在應對氣候危機時，美國會成為他們的伙伴。

約翰遜指中國已經作出承諾

英國首相約翰遜則認為，中國國家主席習近平沒有親身出席峰會是基於疫情理由，外界必須要尊重這個決定，並指出席氣候變化大會的中國代表團，規格非常高，即使習近平不出席，亦不代表中國沒有參與，因為中國已經作出承諾，力爭在2060年前實現碳中和。

約翰遜又指，中國力爭在2030年或之前實現碳達峰，是一個關鍵，問題是可以提早多少完成目標，因為在2030年抑或2025年達到峰值，之間有非常大的分別，這就是要持續努力的地方。

習近平早前就峰會發表書面致辭，指出目前氣候變化的不利影響日益顯現，全球行動的緊迫性，持續上升，如何應對氣候變化、推動世界經濟復蘇是時代課題。

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