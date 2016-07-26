氣候變化｜歐美等逾80國爭取10年內減排甲烷 中印俄無簽署承諾

美國與歐盟於英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)，提出「全球甲烷承諾」(Global Methane Pledge)，倡議全球夥伴爭取在2030年前，減少溫室氣體甲烷的排放，至少80個國家已經簽署，但不包括全球五大甲烷排放國中的中國、印度及俄羅斯。

歐盟委員會主席馮德萊恩與美國總統拜登倡議名為「全球甲烷承諾」，爭取將甲烷排放量，與2020年水平相比減少30%。

拜登表示，美國將會制訂政策，規管及限制油氣生產中的甲烷排放。

馮德萊恩指，減少排放甲烷能夠產生迅速影響，立即緩減氣候變化。

全球前30大甲烷排放國中有半數簽署「全球甲烷承諾」，包括五大排放國之一的巴西，同為全球五大甲烷排放國的中國、俄羅斯和印度則未有簽署。

甲烷吸熱能力高於二氧化碳

美國與歐盟最初在今年9月提出這項倡議，上週為止也只有約60個國家簽署。根據倡議，遏制全球變暖的焦點是發電及清除樹林等人類活動導致的二氧化碳排放，但各界愈來愈關注甲烷在爭取時間應對氣候變化中的角色。

甲烷是較主要的溫室氣體之一，在人類活動導致全球暖化當中，佔比約三分之一，其排放多數來自於天然氣、露天開採煤礦、以及牛羊的畜牧業。甲烷吸熱能力高於二氧化碳，在大氣中分解的速度也較快，這意味減少甲烷排放，能對抑制全球暖化產生快速影響。

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