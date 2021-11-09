氣候變化｜法國力爭減碳 馬克龍：將建核電廠

在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會(COP26)明日閉幕，40多個國家承諾逐步淘汰煤炭這種對環境污染最嚴重的化石燃料。法國總統馬克龍宣布，法國將開始推動新核能電廠興建計畫。

馬克龍對全國演說指出，為確保法國能源獨立自主，控制能源價格，降低對外國能源供應的倚賴，並在2050年達到碳中和，法國將再次推動核能反應爐興建工程，是法國數十年來首見。」他暫未宣在計畫細節。

保育人士：核能與現實脫節

反對核電的綠色和平組織法國分部人士納斯批評指，核能產業快將壽中正寢之際，竟宣布核能復活，還要興建新反應堆，這完全與現實脫節。蓋核電廠太貴、太慢又太危險，在氣候進入緊急狀況時，核能已過時。

多國未簽署承諾淘汰煤炭

煤炭是使全球暖化的二氧化碳排放的最大單一來源，停止使用煤炭是格拉斯哥峰會的一個主要議題。40多個國家簽署承諾逐步淘汰煤炭這種對環境污染最嚴重的化石燃料，包括波蘭、印度尼西亞、韓國、越南和烏克蘭。

世界上幾個最大的煤炭消費國則不在其中，包括煤炭消耗量佔世界煤炭總量約三分二的中國和印度，世界第11大煤炭消費國及主要出口國澳洲，以及仍有約五分之一的電力來自煤炭的美國亦沒有簽署承諾。

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