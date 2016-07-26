氣候變化｜貝索斯捐20億美元助恢復大自然 與蓋茲約翰遜被批虛偽

出席聯合國氣候變化大會的亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)表示，今年是非常關鍵的一年，呼籲人類要團結保護世界。他承諾將再提供20億美元資金，幫助恢復大自然。不過，他與微軟創辦人蓋茲及英國首相約翰遜就環保事上均被批為虛偽。

從太空船看地球獲啟發

貝索斯說，7月乘坐旗下公司藍色起源的太空船升空，從另一角度看地球，感到大自然的美麗，但亦很脆弱。他說每年森林及山水景觀，從大氣中吸收110億噸二氧化碳，但當人類破壞大自然時，就逆轉了這個過程；在地球上太多地方，大自然已經從「碳匯」變成了「碳源」，對所有人來說都極為危險。

上月貝索斯地球基金承諾，今年將投入10億美元，重點放在環保。貝索斯在氣候大會上表示，連同最新公布的20億美元資金，這30億美元投資將專注推動保護、恢復及糧食系統改造。

自貝索斯辭去亞馬遜行政總裁一職後，專注於藍色起源(Blue Origin)及地球基金等倡議，但有人擔心藍色起源等公司正努力追求的私人太空旅遊業，在發展成為主流後可能會破壞環境。

傳媒報道3人飛機遊艇直升機出席活動

英國《泰晤士報》引述土耳其新聞網站Daily Sabah消息報道，蓋茲上星期在土耳其西南端費特希耶鎮慶祝66歲生辰，邀請貝索斯等約50名賓客參加生日派對。蓋茲以每周逾100萬歐羅租用了一艘107米長的超大遊艇。

早前於愛琴海度假的貝索斯，則乘直升機再接駁快艇，到達蓋茲的大遊艇。據悉生日派對舉行了約4小時，貝索斯乘直升機返回自己的遊艇。媒體報道指，貝索斯來回行程長逾193公里。英國《每日郵報》稱，單計貝索斯的直升機來回估計排放了約215磅的二氧化碳。二人均被批評為「氣候偽君子」。

至於約翰遜周一(1日)才呼籲各國領袖積極作出減排承諾，之後就被報道他計劃在會議結束後乘私人飛機從格拉斯哥返回倫敦，被批評講一套做一套。約翰遜發言人承認約翰遜工作緊迫，故選擇不乘搭列車，但稱今次約翰遜所乘搭的是「全球同體積中碳效率最高的飛機之一」空巴A321，排放的二氧化碳較少。

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