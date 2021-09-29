氣候變遷｜意大利環境部長接受環保少女批評 認過去欠信用

日前瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)在意大利舉行的Youth4Climate論壇，批評多國領袖在應對氣候變遷只是空談，意大利環境部長Roberto Cingolani就表示，接受通貝里的批評，又指「這是嚴重的問題，我們過去欠缺信用。」

Roberto Cingolani亦有出席Youth4Climate論壇，對於通貝里及其他與會者對多國領袖的批評，Cingolani表示：「如果你把這些訊息綜合，社會的不平等，環球的不平等，氣候的脆弱等，而另一邊手，過去忽略了這些，這訊息是肯定的。這是我們現在就需要去做，去改善。」Cingolani又指，在年底舉行的聯合國氣氛峰會，應該要認真地重組財政支援，協助弱國去推動減少使用煤炭，以及努力將全球氣溫上升維持在攝氏1.5度。

另外，Cingolani亦批評不少人雖然口說支持環保，但是卻抗拒環保設施在自家附近：「這是很容易說我們要追求環保，但是他們就不要發電廠在自家後院。」