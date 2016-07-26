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氣氛緊張 英美澳急叫國民遠離 喀布爾機場爆炸13死60傷
2 小時前
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阿富汗局勢自殺式襲擊喀布爾機場伊斯蘭國IS
氣氛緊張 英美澳急叫國民遠離 喀布爾機場爆炸13死60傷

美國下周二從阿富汗全面撤軍的死線逼在眉睫，仍有大批阿富汗人聚集在喀布爾機場外期望搭上「尾班機」逃離之際，美國、英國和澳洲昨清晨突然警告當地國民立即離開機場範圍，至本港時間昨晚機場兩度爆炸，其中一次在閘門外，造成最少13人死亡，當中有婦孺，另有60人受傷，包括塔利班分子。另有指3名美軍受傷，其中一人重傷，美官員稱是自殺式襲擊。美國國務院在Twitter稱，因為喀布爾機場外存安全威脅，除非獲指示，否則美國公民不應前往機場和避免接近機場閘門，「在(機場)艾比門、東門或北門的人須立即離開」。英國國防部次長赫佩其後受訪稱，根據非常可靠情報，塔利班敵人、伊斯蘭國(IS)分支伊斯蘭國呼羅珊省(Islamic State Khorasan Province, IS-K)「在數小時內」發動「嚴重襲擊」。有報道稱，情報認為該組織或發動多重襲擊，包括汽車炸彈襲擊。
 

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機場內也可見爆炸冒出的煙霧。(互聯網)
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傷者血流披面。
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民眾用推泥車運送傷者。

IS-K相信有2,000名成員，最早在2014年於阿富汗出現，美國有線新聞網絡(CNN)昨稱，情報指該組織圖在喀布爾機場製造破壞，也有此能力，並正策劃多重襲擊。有分析稱，有關襲擊情報似乎從截取該組織的通話取得，而在塔利班迫近首都喀布爾時，IS-K逾100名成員從附近的監獄趁機逃離。有報道稱，情報指他們有可能發動汽車炸彈襲擊。

隨著美國撤軍死線臨近和安全威脅，西方國家部隊已陸續離開喀布爾機場。法國部隊將留守至今晚，丹麥則警告飛機進出喀布爾已不安全，該國最後一班載著90人、士兵和外交人員的飛機已離開。加拿大、荷蘭、波蘭和比利時也已結束撤離行動。美國國務卿布肯林周三稱，多達1,500名美國人在阿富汗，當中有500人接觸政府求助，CNN昨稱有200人周三晚已離開，消息指可能僅150人等待撤離。英國官員呼籲須離開的人，最好往巴基斯坦邊境，而非乘坐飛機。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/氣氛緊張-英美澳急叫國民遠離-喀布爾機場爆炸13死60傷-282171
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