氣溫急降｜東北季候風影響 下周初早上僅20度

踏入10月中，香港終於感到秋意，天文台指，一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初天色好轉及稍涼，早上氣溫徘徊在約20度，下周市區最低見攝氏20度，新界再低一、兩度；周三及四則23度。

熱帶氣旋圓規會在這兩日移入越南北部，並逐漸消散，香港昨日部分地區仍有驟雨，但隨着圓規遠離，下午天氣明顯轉好，部分地區亦見有陽光。

市民因打風被逼留家兩天，昨日趁假期外出活動。但天文台指，預料一個低壓區會在未來一兩日為南海中北部帶來驟雨及雷暴，今日驟雨較多及有雷暴，氣溫介乎25至28度。

部分地區清晨降至18度

天文台指，一股乾燥的東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天色好轉及稍涼，其中下周一市區氣溫低見攝氏20至26度，清晨期間，多區「跌至1字頭」，當中打鼓嶺只有17度，上水、大埔、石崗、流浮山亦只有18度。青衣及沙田則19度。

周三及四早上有23度，而下周六回落至21至25度。

香港經歷了有紀錄以來最熱的9月，平均氣溫29.7度、平均最高氣溫32.8度；未來數天氣溫雖輕微下降，但天文台資料顯示，截至10月12日，平均氣溫達28.3度，平均最高氣溫更達30.5度，較1991至2020年錄得半月平均值高1.8度(平均氣溫26.5度)及1.6度(平均最高氣溫28.9度)。

氣溫急降｜東北季候風影響 下周初早上僅20度