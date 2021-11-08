氣溫驟降 料至周末回升 來貨價加 打邊爐要捱貴牛

周日「立冬」過後，本港昨錄入秋以來最低溫，一早一晚在戶外終感到一絲寒意。天文台預計今日氣溫稍再下降，市區最低攝氏16度，未來數天日夜溫差大。天氣轉涼，不少市民都準備換上冬裝，而「港人至愛」打邊爐更不可少，不過火鍋食材店及火鍋酒家也呻來貨價貴，最貴加50%，惟怕趕客未敢加價。

受強烈東北季候風影響，本港昨日各區氣溫普遍較前日急降6至9度。天文台昨早在市區錄得最低氣溫攝氏18.1度，大帽山更跌至個位數、僅7.9度；觀塘、九龍城、元朗等地區亦只有15、16度，但隨後午間氣溫回升，多區均錄逾20度以上。不少昨早返工返學的學生及上班族，都有添加外套。

天文台預測今日天氣大致天晴及乾燥，早晚清涼，市區最低氣溫約16度，新界氣溫顯著較低，預計打鼓嶺和石崗只有13度，上水、沙田、屯門、大埔、將軍澳等只有14度；中午過後市區氣溫回升至約22度。天文台展望隨後數日大致天晴及非常乾燥，早上清涼最低約17度，日夜溫差較大，至周末略為回升。

食材店：船運受阻美國肥牛加價

不少愛吃火鍋的市民，趁天氣稍涼即相約「圍爐」。今年2月在屯門開業的的火鍋食材專門店「極牛」，負責人蔡先生指，近日銷情較上周升約兩成，普通肥牛及美國肥牛依然是邊爐客最愛，不過牛肉來貨價仍維持上月高位，但也不敢加價，目前最普通約110元一磅，較優質的約160元一磅，美國肥牛則因船運因素，每磅逾250元，較上兩周貴，日本來貨則約每磅五百多元，變化不大。魚蛋等丸類方面未有變化，維持約33元一磅。他指，客人「買料」人均消費200至300元，與往常差不多，也不乏客人使用消費券購買。他預期今年秋冬較年初剛開業時增約兩成。

好日子皇宴喜福海鮮火鍋專門店鄧經理指，這兩天多了一、兩枱客，但訂枱未見大增。他又指「啲牛貴得好犀利」，由60元增至約90元一磅，且供應商也未能預期何時會回落。目前他們晚市火鍋每人收178元加一，他指雖然牛價來貨貴，但未敢加價，以免趕客。對有指食客入B類食肆將必須使用「安心出行」，鄧亦表示擔憂影響生意。

除了飲飲食食，不少市民亦趁天朗氣清，計劃行山及戶外活動。攀山專家鍾建民指，本港氣溫稍降，但不會十分寒冷，因此提醒購置行山衣物時不用太厚，最好是保暖及快乾物料，以免行山出汗後焗得全身濕透，反而更易受冷，建議穿衣可參考3層結構，底層保暖排汗內衣，中層抓毛衣物，外邊則穿薄風樓，在秋冬期間已十分適合，除非要在大帽山過夜、露營，方要出動到羽絨。

內蒙古通遼雪災釀1死

另外，內地寒潮持續，東北多地暴雪。其中，內蒙古通遼市更出現有氣象紀錄以來最強暴風雪，多處民居院落積雪嚴重，房屋被埋一半；庫倫旗氣象站錄得65厘米全市最深積雪，雪深至大腿。通遼市所有學校前日起停課，機場關閉，高速公路受管制。截至昨午4時半，全市已有8個旗縣區5,609人受災，1人死亡，176頭牲畜遇難，直接經濟損失3,446.53萬元人民幣。

在遼寧，瀋陽、大連、阜新、鞍山等地有大暴雪或特大暴雪，其中阜新市最深積雪達39厘米，打破當地有氣象紀錄以來最深積雪紀錄。全省高速公路封閉，鐵路部分列車停運，港口停止運作，客輪停航，大連機場及桃仙國際機場一度關閉。鞍山市雪深及膝，巴士、的士停駛，私家車難行，市民昨日徒步數小時上下班。微博則流傳短片指當地有人騎馬代步，甚至直接滑雪。

中央氣象台預計，內蒙古、遼寧、吉林及黑龍江等地今日仍有大雪至暴雪，局部地區大暴雪；上述部分地區新增積雪深度8至15厘米，局部地區可超過20厘米。

氣溫驟降 料至周末回升 來貨價加 打邊爐要捱貴牛