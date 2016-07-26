水上樂園｜何栢良：室內除罩傳播風險高 口罩沾濕抵禦力銳減

海洋公園水上樂園前日(21日)開幕，每日人潮如鯽，園方要求入場人士由一個設施前往另一個設施期間需要戴上口罩。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若遊客沒有守規矩戴口罩，倘若室內有感染新型肺炎的玩家，便有機會構成傳播。他又指，留意到有玩家配戴口罩落水，但口罩沾水後預防病毒的成效會大幅下降，寧可更頻繁替換。

何栢良於港台節目稱，新冠病毒主要可經兩個途徑在水上樂園傳播，第一是空氣傳播，若遊客在室內沒有戴好口罩，便有機會出現傳播；另一種途徑則是經水傳播，何栢良指，英國有研究發現，加入氯氣的水在接觸新冠病毒30秒後，便可將病毒消滅，相信水上樂園的池水有加入適當氯氣消毒，而且水量多，能做到稀釋作用，因此出現傳播的機會應該不大。何栢良亦提醒，若池水沾濕口罩，會令防禦新冠病毒的成效大幅降低，而且配戴亦不舒服，呼籲遊客更頻繁更換，比戴口罩落水更適合。

輝瑞數據難評兒童打復必泰保護力

另外，輝瑞/BioNTech藥廠上周公布針對5至11歲兒童的第2及3期臨床試驗，建議上述年齡組別的兒童可以安全接種三分一劑量復必泰疫苗。何栢良說，有關研究未有提及預防感染的成效，認為單看針後產生的抗體水平，不足以評估疫苗是否的保護力。

對於5至11歲兒童針後出現心肌炎的機率，何栢良指，根據美國數字，每5,000至2萬人接種復必泰，才會有1人出現心肌炎，而藥廠最新的研究只有約2,200人的數據，他認為未能因此作出評估。

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