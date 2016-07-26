警方海洋公園水上樂園外打擊違泊 連日發出逾240張「牛肉乾」拖走4車

海洋公園水上樂園本周二(21日)正式開幕，加上是中秋節假期，連日吸引不少市民駕車前往遊玩。西區警區19日至22日期間巡查深灣道尾水上樂園外的違例泊車黑點，打擊違例泊車。行動中，警方共發出超過240張定額罰款通知書，並即時拖走4輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。其中，一輛車被票控多達5次，即車主合共需繳付1,600元的罰款。警方呼籲前往樂園的人士應使用公共交通工具及樂園提供的接駁巴士，減低區內汽車流量，以免對其他道路使用者造成不便。

警方採取多次票控策略打擊違泊

警方指，因應深灣道、南朗山道及警校道一帶道路為進出該樂園的唯一路線，當局會繼續在上述路段，對在限制區內讓乘客上落等引致交通阻塞的不負責任行為，立刻採取執法行動。同時，警方亦會採取「多次票控」的策略打擊違泊車輛，情況嚴重時更會在不作口頭警告下拖走有關車輛。

東九龍打擊違泊駛入黃格發1765張牛肉乾

另外，東九龍總區交通部聯同東九龍各警區人員，昨日(23日)於區內多個交通黑點打擊違例泊車。行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久，以及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違法行為。行動中，警方共發出1,765張定額罰款通知書、多次票控39輛違例汽車，並拖走3部違例停泊的車輛。