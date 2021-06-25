水塘三大行為要注意！嬉水放生皆違法

本報今日頭版報道，港島大潭水塘淪為違法嬉水兼「打卡」熱點，再度引起外界對污染食水的關注。水務署資料顯示，全港共有17座水塘，不少水塘非但景色怡人，而且交通便利，是市民假日郊遊的熱點。不得不提的是，水塘屬儲存本港食水的一個重要地方，市民切勿亂做以下行為，污染食水之餘，更可能觸犯《水務設施條例》。

水塘嬉水污染食水

位於港島東的大潭水塘，是其中一個違法嬉水黑點。過去曾被傳媒及市民多次揭發，有遊人身穿泳衣跳壩，或在水塘內暢泳。2020年7月，有網民在社交媒體發文，貼出一群外國人在大潭水塘跳壩，並掦言已經報警處理。事件引來網民熱議，有人直斥相關人士污染食水，亦有人擔心其「跳落去散播病毒」。

水塘放生破壞生態

至於近年屢成熱話的放生行為，亦是水塘食水污染的另一隱憂。在網上討論區，有網民提及曾於石梨貝水塘，目擊有人將山瑞鱉放入水中。事實上，有環保團體指出，水塘若充斥非水塘原生本地物種，會破壞水塘的生態平衡。

水塘釣魚要領牌

另外，本港水塘雖可申請牌照進行垂釣活動，但為令本地魚類有休養生息的機會，除船灣淡水湖和大潭水塘群外，港府規定每年4月至8月為休漁期，釣友即使領有釣魚牌照，仍禁止在水塘進行捕魚活動。

根據《水務設施條例》，任何人進入構成水務設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗；沖洗動物或導致或准許任何動物進入其中；或任何人拋擲或擺放任何物件於其中，均可被檢控。最高可處罰款5萬元和監禁2年。

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