水警失蹤｜林婉儀遺體尋回 林鄭月娥李家超致哀

日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，遺體今早被發現於大澳二澳海面飄浮，警方接報到場撈起遺體，並已送往大欖水警基地。據了解，其家屬亦已到場進行認屍手續，警務處長蕭澤頤亦抵達水警基地。

特首林鄭月娥及政務司長李家超發文，對林婉儀的逝世表示哀悼。林鄭月娥指，對林婉儀在執勤時不幸殉職，她和香港市民都感到痛心和難過，並對林婉儀的家人致以最深切的慰問，強調公務員事務局及警務處會為林婉儀的家人提供一切所需支援。此外，林鄭月娥亦對事故中3名墮海受傷的警員，致以慰問及祝願早日康復。李家超亦對林婉儀的家人表示深切慰問，強調政府會盡力為他們提供支援，以協助他們渡過這悲痛時刻。

此外，保安局長鄧炳強、公務員事務局長聶德權，以及警務處長蕭澤頤亦對林婉儀殉職表示哀悼，並對其家屬致以慰問，而蕭澤頤將於中午12時45分見傳媒交代事件。

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