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水警失蹤｜林婉儀遺體尋回　林鄭月娥李家超致哀
3 小時前
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水警失蹤｜林婉儀遺體尋回　林鄭月娥李家超致哀
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日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，其遺體今早尋回。

日前執勤期間墮海失蹤的水警高級督察林婉儀，遺體今早被發現於大澳二澳海面飄浮，警方接報到場撈起遺體，並已送往大欖水警基地。據了解，其家屬亦已到場進行認屍手續，警務處長蕭澤頤亦抵達水警基地。

特首林鄭月娥及政務司長李家超發文，對林婉儀的逝世表示哀悼。林鄭月娥指，對林婉儀在執勤時不幸殉職，她和香港市民都感到痛心和難過，並對林婉儀的家人致以最深切的慰問，強調公務員事務局及警務處會為林婉儀的家人提供一切所需支援。此外，林鄭月娥亦對事故中3名墮海受傷的警員，致以慰問及祝願早日康復。李家超亦對林婉儀的家人表示深切慰問，強調政府會盡力為他們提供支援，以協助他們渡過這悲痛時刻。

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特首林鄭月娥及政務司長李家超等對日前墮海失蹤的女警林婉儀的逝世表示哀悼，並對其家人表示慰問。(資料圖片)

此外，保安局長鄧炳強、公務員事務局長聶德權，以及警務處長蕭澤頤亦對林婉儀殉職表示哀悼，並對其家屬致以慰問，而蕭澤頤將於中午12時45分見傳媒交代事件。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水警失蹤｜林婉儀遺體尋回　林鄭月娥李家超致哀-286378
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