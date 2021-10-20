水警殉職｜出席警隊紀念日 蕭澤頤：林婉儀事跡將永載同袍市民心中

警務處長蕭澤頤出席警隊紀念日，悼念因公殉職的警務人員，當中讚揚上月反走私期間墮海殉職的水警高級督察林婉儀，指她為維護香港治安獻出生命的事跡，將永載同袍及市民心中。

儀式在警察總部舉行，出席人士包括蕭澤頤、輔助警察隊總監楊祖賜、警隊所有主要單位以及協會的代表，眾人默哀後上前獻花。

蕭澤頤：光芒引領當局永葆初心

蕭澤頤致詞時特別提到殉職女警林婉儀，讚揚她英勇殉職，令人痛心，但忠於職守，為維護香港治安獻出生命的事跡，將永載每一位同袍及市民心中。他又指，林婉儀與所有殉職同事一樣，走向光輝的彼岸，綻放出的光芒引領當局永葆初心，繼續以「忠誠勇毅 心繫社會」的精神，守護香港。

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