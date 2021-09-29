水警殉職｜勞力士「水鬼」手錶廣告惹熱議 有人質疑發布時間指涉辱警

水警高級督察林婉儀日前執勤期間墮海殉職，引起社會關注，連日來網上都有被指「抽水」的貼文，甚至有連鎖快餐店的廣告亦被指有嘲諷成分，惹來部分人士及團體不滿，聲言抵制。最新引起網民熱議的，是名貴手錶品牌勞力士在社交平台IG發布「水鬼」手錶廣告，被指有不尊重殉職女警之嫌，但亦有網民指廣告一般計劃好推出時間，不會因應突發事件而即時刊登。

翻查資料，勞力士「水鬼」系列的手錶，官方名稱為Submariner，譯名為「潛航者系列」，早於1953年推出第一代，一直是勞力士的熱賣款式，價值不菲，動輒7萬元至8萬元起價，受不少愛錶人士的歡迎。

有網民認為勞力士的廣告與水警高級督察林婉儀殉職事件在差不多時間出現，直斥「勞力士呢個時間出個咁樣嘅post水鬼系列，可唔可以尊重下」，質疑IG管理員「係咪逃亡去外國嘅ＸＸ」，最後又表示「Madam落更了，你為香港警隊捐驅」，並祝願安息。

網民質疑海底撈同辱警

不過，有網友認為只是有人因為心痛警察殉職而「想太多」，又或者是過於敏感的「玻璃心」。有網民指出，「做廣告嘅其實一早已經plan好幾時出，唔係話突發事件就出， 唔好玩啦！」亦有人笑指爭議或會「鋤底個價」，更有人指「海底撈亦是辱警」。

昨日有市民去信消防處長投訴，指兩名消防員涉於社交平台「嘲諷」殉職水警，要求處方嚴肅調查及採取紀律處分，該兩名消防員已被停職候查。消防處早前回覆傳媒查詢指，正就有關網上言論展開調查。

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