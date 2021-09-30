Am730
Am730
Am730
Am730
News
水警殉職｜批網民改歌挖苦無人性　鄧炳強哽咽：香港幾時變到咁冷血
57 分前
#Hashtags
水警殉職鄧炳強保安局長23條立法
水警殉職｜批網民改歌挖苦無人性　鄧炳強哽咽：香港幾時變到咁冷血
news-images
鄧炳強批評有人在林婉儀殉職事件上發表挖苦言論是冷血、無人性，研究將仇恨罪放入23條立法。(資料圖片)

水警高級督察林婉儀執勤時墮海殉職，有人在社交平台發布被指挖苦及仇警内容的歌曲。保安局長鄧炳強出席電台節目，批評有人在事件後發表仇警言論是冷血及無人性的行為，更一度激動哽咽表示「香港幾時變到咁冷血嘅地方」。他又提到，現時《港區國安法》並沒有包括仇恨罪，在研究23條立法時，會切合社會需要，一同研究將仇恨罪放入23條中。

鄧炳強說，對於有人發布被指挖苦及仇警内容的歌曲，他感到非常憤怒，社會應予以譴責，他更一度激動哽咽表示「香港幾時變到咁冷血嘅地方」，強調無論政治理念如何都，不應該挖苦這宗事件。

重申研究將仇恨罪放入23條立法

他重申，現時《港區國安法》沒有包括仇恨罪，刑事罪行條例則有針對煽動仇恨罪行，在研究23條立法時，會切合社會需要，一同研究將仇恨罪放入23條中，至於會否指明是針對公職人員或警員的仇恨罪，他指現階段沒有定論。

對於有紀律部隊人員涉嫌在網上發表嘲諷事件的言論，鄧炳強稱感到非常遺憾和憤怒，認為作為紀律部隊人員均有機會面對危險，應該設身處地去想，他質疑有關人員是否有服務市民的初心，表示當局會嚴肅調查數名涉案人員有否刑事成分，並作紀律調查，目前他們已經停職。

相關新聞：

水警殉職｜馬鞍山警員涉網上嘲諷同袍「抵死」　已被停職候查

水警殉職｜勞力士「水鬼」手錶廣告惹熱議　有人質疑發布時間指涉辱警

水警殉職｜兩消防員涉網上嘲諷被停職　消防處：正展開調查

尋獲遺體 水警督察林婉儀殉職 一哥譴責走私犯冷血

水警失蹤｜林婉儀遺體尋回　林鄭月娥李家超致哀

水警失蹤｜大嶼山二澳發現浮屍　疑為失蹤女警林婉儀遺體

水警殉職｜警澄清無失槍　蛙人到翻艇一帶僅點算有否失裝備

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水警殉職｜批網民挖苦改歌無人性　鄧炳強哽咽：香港幾時變到咁冷血-287032
#Hashtags
水警殉職鄧炳強保安局長23條立法
Am730

中美角力｜戴琪據報將宣布中國無遵守經貿協議　研再徵關稅

精選新聞：十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度　港踏上「一國兩制」正確軌道/電子消費券｜第二期消費券今發放　政府：過程暢順/十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號　新聞秘書：疑有黑客

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
中美角力｜戴琪據報將宣布中國無遵守經貿協議　研再徵關稅
Am730
Am730
精選新聞：十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度　港踏上「一國兩制」正確軌道/電子消費券｜第二期消費券今發放　政府：過程暢順/十一國慶｜黃錦星IG帖文一度顯示青天白日旗表情符號　新聞秘書：疑有黑客
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多