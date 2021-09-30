水警殉職｜批網民改歌挖苦無人性 鄧炳強哽咽：香港幾時變到咁冷血

水警高級督察林婉儀執勤時墮海殉職，有人在社交平台發布被指挖苦及仇警内容的歌曲。保安局長鄧炳強出席電台節目，批評有人在事件後發表仇警言論是冷血及無人性的行為，更一度激動哽咽表示「香港幾時變到咁冷血嘅地方」。他又提到，現時《港區國安法》並沒有包括仇恨罪，在研究23條立法時，會切合社會需要，一同研究將仇恨罪放入23條中。

鄧炳強說，對於有人發布被指挖苦及仇警内容的歌曲，他感到非常憤怒，社會應予以譴責，他更一度激動哽咽表示「香港幾時變到咁冷血嘅地方」，強調無論政治理念如何都，不應該挖苦這宗事件。

重申研究將仇恨罪放入23條立法

他重申，現時《港區國安法》沒有包括仇恨罪，刑事罪行條例則有針對煽動仇恨罪行，在研究23條立法時，會切合社會需要，一同研究將仇恨罪放入23條中，至於會否指明是針對公職人員或警員的仇恨罪，他指現階段沒有定論。

對於有紀律部隊人員涉嫌在網上發表嘲諷事件的言論，鄧炳強稱感到非常遺憾和憤怒，認為作為紀律部隊人員均有機會面對危險，應該設身處地去想，他質疑有關人員是否有服務市民的初心，表示當局會嚴肅調查數名涉案人員有否刑事成分，並作紀律調查，目前他們已經停職。

相關新聞：