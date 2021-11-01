水警殉職｜林婉儀今早出殯 多名高官出席致祭
1 小時前
水警殉職｜林婉儀今早出殯 多名高官出席致祭
早前反走私行動中殉職的水警總督察林婉儀今日在紅磡世界殯儀館出殯，殯儀館門口擺放多個花牌，附近有不少警員和保安駐守。喪禮儀式採用最高榮譽級別。到早上約11時，林婉儀的遺體被送上靈車，靈柩蓋上區旗，包括特首林鄭月娥等一眾政府官員和警察高層排隊肅立，再由警察銀樂隊奏樂開路，向林婉儀作最後的致敬。
多名政府高層均有出席弔唁，除特首林鄭月娥外，還有政務司長李家超、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞、警務處長蕭澤頤，以及全國政協副主席、前特首梁振英和多名警隊高層均有到靈堂悼念。
林婉儀9月在反走私行動中墮海殉職，警隊為她舉行最高榮譽喪禮儀式，並追授她總督察一職。林婉儀的遺體之後會送往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行路祭，再移送到浩園安葬。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水警殉職｜林婉儀今設靈-291189