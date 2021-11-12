水警殉職｜林婉儀獲追授金英勇勳章 本月舉行頒授典禮

政府刊憲向追截走私快艇殉職的水警總督察林婉儀，追授金英勇勳章。嘉許語指，早前獲追授總督察職銜的林婉儀，於9月25日在機場以西水域的行動中果敢無私，為履行反走私活動的職責竭盡所能，卻慘遭無情奪去生命，展示最高典範的英勇精神。

追授金英勇勳章表揚英勇無私精神

行政長官向林婉儀追授金英勇勳章，是表揚她行動中表現英勇和無私的精神，勳章將於本月舉行的2021年度勳銜頒授典禮中頒授。

早前，林婉儀在反走私行動中墮海殉職，遺體兩日後發現在大嶼山二澳對開海面發現，其後警隊為她舉行最高榮譽喪禮儀式，並追授她總督察一職。

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