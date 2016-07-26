水警殉職｜消息指警艇當日遺失兩槍 已派蛙人搜索

日前執勤期間墮海殉職的水警高級督察林婉儀事件餘波未了。有報道引述消息，指當日被走私艇撞翻的水警快艇，上面兩支槍遺失了，警方已派出蛙人搜索。

據悉林婉儀遺體尋獲時 半自動手槍仍扣腰帶

據了解，快艇被撞翻當日水警人員配備一支MP5衝鋒槍及一支信號槍，警方打撈快艇上水後發現找不到兩支槍，懷疑跌了落海。至於，殉職的女高級督察林婉儀，消息說昨日尋獲她遺體時，她的半自動手槍仍然扣在腰帶上，她的遺體停放在富山殮房，死因有待驗屍確定。

上周六，4名水警坐快艇在沙洲一帶巡邏反走私，期間快艇被走私艇撞至翻沉，林婉儀墮海失蹤，其餘3人獲救。事隔兩日後，林婉儀的遺體被發現在大嶼山二澳對開海面飄浮。警務處長蕭澤頤譴責罪犯冷血，承諾日後會加強反走私行動，但他否認當日人手安排不足。

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