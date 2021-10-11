水警殉職｜公安拘兩內地漢 涉駕駛大飛走私凍肉時撞翻水警快艇

水警高級督察林婉儀上月25日在沙洲對開海域追截走私艇期間，其乘坐的截擊艇懷疑被走私艇撞翻，女警墮海殉職。港警與內地公安成立小組展開調查，公安日前於內地拘捕兩名內地漢，年齡分別為31歲及35歲，調查後發現兩人為跨境海上走私集團成員，並起回當日撞翻截擊艇的「大飛」。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

駛至內地水域被撞

有組織罪案及三合會調查科警司何振東指，案發上月25日早上，兩艘水警截擊艇在香港機場以西與內地接壤水域附近，發現一艘可疑改裝快艇高速往本港水域行駛，遂響起警號並追截。水警兩艘截擊艇在該艘快艇一前一後展開追截行動，詎料駛至距離本港300至500米內地水域時，該艘快艇突然轉向，並撞向前方截擊艇，艇上四人墮海，包括林婉儀，經法醫檢驗確定她遇溺致死；被撞截擊艇有嚴重撞擊傷痕。涉事快艇其後續往內地水域逃逸。

另拘逾40名走私集團成員

何振東透露，經調查發現，該艘可疑快艇案發時正進行走私凍肉活動，貨物量以噸計。兩名被捕男子屬於大型跨境海上走私集團成員，公安另於內地拘捕10多名集團成員，警方亦在港拘捕35名男成員，全部有黑社會背景；至於集團實際規模，何稱不便透露。

相關新聞：