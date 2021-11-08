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水警殉職｜涉網上發表憎恨言論　26歲前男警被捕下午提堂
13 分前
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水警殉職林婉儀警方言論自由
水警殉職｜涉網上發表憎恨言論　26歲前男警被捕下午提堂
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26歲男警涉網上就林婉儀殉職案發表煽動意圖的言論被捕，下午將押往西九龍裁判法院提堂。(左：警方fb直播截圖；右：資料圖片)

被追授水警總督察的林婉儀9月追截走私快艇時墮海殉職案，一名26歲男警員涉嫌在社交媒體發表煽動意圖的言論被捕，據悉他目前已經離職，下午將押往西九龍裁判法院提堂。警方未有透露相關言論的內容和發布平台，僅表示有關言論引起對政府的憎恨和市民間的不滿，昨日在沙田採取拘捕行動，並檢獲3部電話，不排除有更多人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌交代有關案情，又指相信今次事件是個別人士行為失當干犯罪行，會不偏不倚多角度調查，檢視疑犯有否同時干犯其他罪行，並強調言論自由並非絕對，警方不會姑息破壞法紀和扭曲正常價值觀的行為。

警方指，根據《刑事罪行條例》，任何人作出煽動意圖行為或發表煽動文字，一經定罪，首次犯案可處以罰款5,000元和監禁2年，再犯者可判監3年。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水警殉職｜涉網上發表憎恨言論-前男警被捕下午提堂-292782
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