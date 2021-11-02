水警殉職｜警隊最高榮譽喪禮送別林婉儀 多名高官出席致祭

水警小艇分區指揮官總督察林婉儀，於今年9月底在反走私行動中殉職。警隊昨日在紅磡世界殯儀館及和合石浩園，為林婉儀舉行最高榮譽喪禮儀式，多名高官及政要出席，包括特首林鄭月娥、前特首梁振英、警務處長蕭澤頤，以及多名司局長、紀律部隊首長等，駐港解放軍代表亦有出席。另有市民特意到場送她最後一程，表達敬意。

大殮儀式於昨早9時半開始在靈堂舉行，館外擺放了不少花圈，包括贈至林婉儀母校聖母玫瑰書院、各紀律部隊工會等。到場致哀的包括全國政協副主席梁振英、特首林鄭月娥，以及政務司長李家超、保安局長鄧炳強等多名司局長；警務處長蕭澤頤及各紀律部隊首長；行政會議成員、立法會議員、解放軍代表亦都有到場。

至早上約11時，大殮儀式完成後，林婉儀靈柩蓋上特區區旗送上靈車，由其同袍扶靈、丈夫手捧她的遺照步出靈堂。隨著警察樂隊奏起哀樂，靈車慢慢駛離現場。警隊、政府官員及各紀律部隊高層在兩旁敬禮致意，氣氛嚴肅莊重。由於儀式不開放予公眾內進，現場有市民在殯儀館前鞠躬，亦有人揮手送別，有市民表示，「靈車駛過時忍不住落淚，雖然與她不相識，但這麼年輕便離世很不開心。」

其後靈車在交通警電單車開路下，先送往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行拜祭，約中午12時抵達和合石浩園，舉行安葬儀式。同袍將林婉儀生前戴過的頭盔、腰帶放在靈柩上作最後道別，林婉儀亦正式「落更」，長眠浩園。

高級督察林婉儀在9月25日在沙洲一帶執行反走私任務期間，乘坐的快艇被走私船撞翻，她墮海失蹤，遺體2日後尋回。警隊其後向她追授總督察榮譽職銜，以表揚她在執行警務工作期間，堪稱典範的服務及無私的奉獻精神。

水警殉職｜警隊最高榮譽喪禮送別林婉儀 多名高官出席致祭