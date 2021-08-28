永不放棄 首出戰三項鐵人奪銀 日殘奧鬥士新婚五日斷臂

東京殘奧會選手成功背後各有故事，其中34歲的日本選手宇田秀生今屆首度出戰，就在三項鐵人賽(PTS4級別)中奪得銀牌，他8年前因工業意外失去右臂，當時他才新婚5日；傷後因復健開始游泳，也邁出他參加三項鐵人賽的第一步。



《日刊體育》報道，宇田秀生在上周六舉行的東京殘奧會三項鐵人(PTS4級別)賽事中，雖然在游泳項目排第8，但憑著單車項目贏得第3，並在最後的跑步項目取得好成績，最後奪下銀牌。

三項鐵人從2016年里約熱內盧殘奧會被納入比賽項目後，宇田秀生為日本奪下首面獎牌。在衝過終點前，他向觀眾席揮手，心裡想著「希望讓大家看到我至今所做的事」，露出了自豪的笑容。但衝線後他被媒體捕捉到坐在地上忍不住嚎啕大哭的畫面，事後憶述「很多情緒一下子湧上心頭」。



冀外界視他為一般運動員

宇田2013年5月遇工業意外右手臂被切斷，當時他才新婚5日，妻子亞紀已懷孕。儘管遭逢不幸，宇田在親友支持下積極向前，半年後因復健開始游泳，這也奠定了日後參加三項鐵人賽基礎。宇田從小喜愛踢足球，有基本體能和毅力，也擅長跑步及踩單車，於2015年開始參加三項鐵人賽，很快就達到世界級水準。

去年受新冠肺炎疫情影響，宇田跟健全選手一起在沖繩集訓，由以參與奧運為目標的年輕人擔任練習夥伴。宇田希望外界不要用殘障者，而是用運動員的身份來看待他，「我跟正常人訓練的質量一樣，希望大家可以正面評價我的能力」。