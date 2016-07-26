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永久離港提強積金升27%
4 小時前
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永久離港強積金積金局疫情遣散費長期服務金
永久離港提強積金升27%
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上月機場往英國的登記登機隊伍大排長龍。(資料圖片)

積金局發表的《2020-21年度年報》顯示，上年度(去年4月1日至今年3月31日)以「永久離開香港」為由提取強積金的總金額達65.67億元，較19/20財政年度增逾14億元，增幅達27%。而最多人因「退休」提取強積金，涉款107.96億元。
 

受疫情所累，不少公司要結業，去年度強積金抵銷遣散費及長期服務金亦大幅增加，當中用作抵銷遣散費的強積金，有33.34億元，按年增34%；抵銷長期服務金的強積金，有30.5億元，增加17.9%。積金局年內為超過10萬名受影響僱員討回近2億元被拖欠強積金供款，創下10年來最高紀錄。


年報又顯示，截至今年3月底，計劃總淨資產值為11.69萬億，而自強積金制度於2000年實施以來，年率化淨回報為4.9%，高於同期1.8%的通脹率。積金局重申，以「永久離開香港」為理由提早提取強積金的申請個案並不等同移民個案。因這類申請者，亦可以包括返回原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)及移居內地生活的人。積金局亦指，提早提取強積金的數字每季都有升有跌，今年首季相關申請者較對上一季跌10%，由約8,500宗下跌至7,700宗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/永久離港提強積金升27-280202
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