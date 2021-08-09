汀九意外 城巴撞客貨車尾門 車長浴血傷重死亡

再有巴士遇上奪命意外，一輛城巴昨凌晨在屯門公路往汀九橋支路，疑收掣不及，撞向一輛打開尾門的故障客貨車，尾門猶如閘刀直插巴士車頭，巴士司機傷重昏迷，送院後不治。



事發於昨凌晨近12時，肇事的63歲姓朱車長，駕駛962B線雙層巴士由屯門置樂花園往銅鑼灣，當駛離屯門公路往汀九橋，在汀九橋支路彎位落斜時撞上一輛停在慢線的銀色客貨車揭起的車尾門。63歲姓朱車長頭部重傷昏迷，送往仁濟醫院延至昨凌晨近1時證實死亡。至於巴士上逾10名乘客、60歲客貨車司機和客貨車男乘客均無受傷。



現場消息稱，故障客貨車由元朗駛往青衣途中，因波箱故障停在意外地點，期間已亮「死火燈」，並打開尾門取出一膠箱放在車尾對出路面，提醒其他駕駛者，詎料竟釀奪命意外。意外由新界南總區交通部特別調查隊調查，警方呼籲目睹者可致電3661 1300或3661 1348提供資料。



西九龍快速公路2019年3月曾發生類似意外。一輛城巴當日早上沿西九龍快速公路往港島方向，駛至西隧收費廣場時，突撞向前方一輛拋錨貨車，貨車的尾板當時正在打開，尾板直插巴士車頭，城巴司機當場死亡。當時正在貨車斗上的貨車司機，亦被撞跌落路面，捲入巴士車底死亡。



專家︰打開尾門減弱死火燈光線

香港汽車會會長李耀培認為，客貨車拋錨前應有一定跡象例如顯示板亮紅燈，踩不到油等，這時應盡快把車駛到影線，避免停在行車線上。他表示客貨車雖然有打死火燈，但打開尾門是個極危險做法，除減弱了死火燈的光線，亦減低司機看到車牌反光的機會，更重要是沒有了「泵把」的緩衝，令貨車尾門如鐮刀般直插巴士車頭。為避免再發生同類悲劇，李耀培促請運輸署考慮立例禁止高速公路開升降板或尾門行為。



萬一駕駛者在公路上拋錨應怎樣做？李耀培表示，除了打死火燈、停在適當的位置，司機和乘客都不應留在車上和站在壞車前面，應待在車後30至50碼的安全位置和擺放反光三角警告牌。他亦提醒職業司機「不要以為熟路就掉以輕心，反而更要提高警覺。」