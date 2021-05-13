江南百景圖｜手遊被指抹黑岳飛 官媒：英雄不容輕慢

中國手機遊戲《江南百景圖》為遊戲中的宋朝抗金名將岳飛創作的形象，被指如成語「肉袒牽羊」有投降順從的意思，在社交平台引發巨大爭議，《人民網》、《央視》、《央廣網》等多家官方媒體連日批評，指是對歷史英雄人物侮辱抹黑。

《江南百景圖》是椰島遊戲自主研發的古風模擬經營類手游，於2020年7月上線，玩家將於明朝江南地區進行規劃設計、興造建築及經營賺錢，同時安排遊戲人物起居工作。由於其水墨畫風及造型設計，美輪美奐，一度獲得中國網民好評。

岳飛形象被指疑似成語「肉袒牽羊」

惟本月6日，《江南百景圖》推出一個遊戲人物岳飛，卻引發內地網民爭議。首先，網民對岳飛以獨特級別的「閒人」定位大感意外；至於岳飛形象方面裸露上身、身邊站個羊，有人認為疑似成語「肉袒牽羊」，有網民不滿民族英雄竟與投降的「肉袒牽羊」結合，認為不能接受。另外，秦檜和魏忠賢竟是最高級別的「天」亦令網民不滿。

椰島遊戲其後回應指，公司以隨機抽出十二生肖以配搭十二個歷史人物作為代表，讓他們在江南小鎮裡「好好生活」，剛好岳飛配搭了羊。但網民稱「岳飛是我華夏之風骨，辱岳飛，即辱華！」

歷史是文化支撐 官媒促反思問題

《央視網》發評論指「創作不等於瞎作、改編絕不是亂編，打著傳統文化的幌子，做着顛倒是非的事情，與其不痛不癢地道歉，《江南百景圖》的主創還是應該好好反思問題到底出在哪？」

《人民網》評論指「英雄不容輕慢，歷史不容戲說。戲說歷史，褻瀆英雄，就是與大眾情感作對，這不是上綱上線，而是捍衛歷史真實的底線，也是標註歷史『消費』的高壓線。」

《央廣網》表示，歷史是文化的支撐，肆意篡改歷史的網絡遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播。

多款遊戲曾被指辱華後修改

過去亦有不少遊戲公司亦被指辱華，例如著名手遊《王者榮耀》曾被《人民日報》批評歪曲歷史，誤導小學生，例如將荊軻變成女子更是一位性感女性，官方便將荊軻改名為阿軻。手遊《崩壞三》也曾涉及到了歷史被批評，最後將大量角式改名，例如將女媧改成丹朱，王昭君改為呼邪。PS4推出的《對馬戰鬼》(Ghost of Tsushima)，遊戲背景是以1274年蒙古帝國入侵日本對馬島為題材，被中國玩家指美化了當時被稱為「倭寇」的日本人及醜化了蒙古人。