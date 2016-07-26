江蘇河南等地掀搶米潮 有人一次過買600斤

內地新冠肺炎疫情持續擴大，居民小區隨時封控，中國商務部網站前日發文，鼓勵民眾「儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」後，近日突爆疫情或鄰近省市有疫情的重慶、河南鄭州、安徽蚌埠、江蘇常州和啟東等地超市都出現搶購潮，民眾一窩蜂去搶購米、麵、食油等生活物資，最高峰時排隊結帳要排近2個鐘。江蘇啟東市甚至有人一次過購買600斤米，非理性囤貨導致個別地區米、油斷貨。各地商務局都呼籲民眾不必過度緊張，盲目囤貨，造成不必要的浪費。有超市亦提醒，「有備無患尚可取，特意囤貨不可為」。

超市結帳排隊近2小時

湖北《楚天都市報．極目新聞》報道，上述多地超市、商務部門和民眾證實，連日都有不同程度的搶購潮。其中江蘇常州天寧區一家大型超市職員表示，今日一大早就有大批民眾湧入搶購米、麵和食油，最高峰時排隊結帳要排近2小時，網購訂單則多到要「截單」，暫停再接新單。常州鐘樓區一家大型超市的職員亦指出，今早幾百個手推車都不夠用，又強調超市貨源充足，建議民眾擇日再來購物。

常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員表示，初步調查顯示，市內超市、街市供應基本正常，呼籲民眾理性購物，不要過度緊張。常州今日新增3宗確診，患者是重慶確診者的密切接觸者。

官方指個別地區米油短暫缺貨

啟東市則自昨午開始出現搶購潮，有大型超市職員表示，不斷有客人搶購米、麵等食品，貨架上所剩無幾，網購訂單亦相當多，「超市都來不及補貨」。當地商務局一名工作人員坦言，部分民眾非理性囤貨，導致個別區鎮出現米、油短期斷貨現象，其中有人一次過買了600斤大米。該工作人員又強調，局方今早已派員查看全市各超市倉庫，「整體來看，米麵油等物資充足」。

超市指供應充足 籲勿刻意囤貨

重慶有超市的大米貨架被一掃而空。沙坪區一家大型超市工作人員指出，昨午開始，大米、糧油、豬肉和麵粉特別多人買，部分商品暫時缺貨；渝中區一家大超市的工作人員亦指，大米基本上賣光，麵粉所剩無幾，豬肉有貨，食油供應充足，賣光的商品很快會補貨。當地有超市經理強調，超市會在保證價格穩定的前提下，積極調配資源，用充足的庫存商品及時補貨，不會出現缺貨情況，民眾無必要刻意囤貨。

鄭州：客量大增 人人都買米和食油

河南鄭州就有網民在微博曬搶購戰績，包括兩包十公斤大米和4桶食油。當地大型超市職員指出，昨午開始，人流就比平日多很多，且今早購買米和食油的客人驟增，「幾乎每個人都買的有米和油，有的人一次性買兩桶油」。

安徽蚌埠一家大型連鎖超市今早亦相當多客人，有職員指，「跟做促銷活動時一樣」，大部分是中年人和長者，主要購買米麵糧油等生活物資，「我聽他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的」。蚌埠大潤發超市則未見瘋狂搶購，但米、麵等生活必需品近兩天的銷量都有所提升。

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