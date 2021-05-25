汶川地震被埋36天獲救 「豬堅強」養尊處優13年壽終正寢

2008年汶川大地震中被埋廢墟36天奇蹟生還的「豬堅強」，在四川成都建川博物館生活13年後，昨晚10時50分壽終正寢，享年14歲，相當於人類100歲左右。

內地網民紛紛在建川博物館微博留言稱，「真是名副其實豬堅強啊，5.12前怕它(牠)堅持不過來，沒想到又堅強了一個多月！」、「我昨天上午才去看了他。看了最後一面」、「作為一頭豬，它(牠)已經很幸福了，一路走好」。

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豬堅強原是成都彭州龍門山鎮團山村村民萬興明家養的一頭母豬，汶川地震時被埋廢墟，靠木炭和水頑強維持生命，36天後獲救，體重由原本150公斤跌至僅50公斤。豬堅強的堅強求生意志感動了許多人，建川博物館館長樊建川更花1.38萬元人民幣買下豬堅強，照顧豬堅強終老。

樊建川認為，從「大苦」到「大福」的豬堅強，對於經歷汶川大地震的人來說，是共同記憶，也是激勵他們奮發向上的存在，並代表著「大難不死，必有後福」的美好意義。