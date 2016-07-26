沖繩大量浮石影響生態 養殖場魚苗誤食致死

日本沖繩縣近日受到海底火山爆發而造成的浮石影響，除了導致景點的景觀受影響之外，在縣內至少有14個地方的漁業協會表示受到浮石影響當地的漁穫，當中有養殖場因為魚苗吞下浮石致死而出現大量死魚。

因為小笠原群島的海底火山早前爆發，大量浮石沖到沖繩縣的海岸，最初由南北大東島出現，其後波及縣內東部海岸，之後更蔓延至全縣。沖繩縣的漁業協會表示，縣內37個地方漁業協會，有14個表示受到浮石影響。當中在沖繩本島東北的國頭村，有養殖場出現超過150條魚因為吞下浮石死亡。當地有漁業協會表示，按目前的水流和狀況，擔心浮石問題會持續擴大。

漁船被迫休業 每日蝕逾10萬

除了有養魚因為誤吞浮石死亡之外，浮石亦令到漁船無法出港。國頭村漁協代表比嘉高志接受當地傳媒訪問時，他表示，當地平常有20隻漁船進出港口，但現時因為港內有大量浮石，令漁船無法出港，自本月18日起就一直休息，他更指，目前是捕捉鯕鰍的最佳時間，未能出海估計每日就損失150萬日圓（約10萬港元）。

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