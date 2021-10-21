沙中綫｜港鐵：東鐵綫過海段明年6至7月通車

港鐵沙中綫紅磡至金鐘段最後一次路軌接駁工程將於本月底進行，早前有消息傳出，沙中綫過海段將無法在明年通車，今年5月底港鐵發表業績時亦表示關鍵工程滯後五個月。港鐵行政總裁金澤培今日(22日)宣布，東鐵過海段各項關鍵工程順利，預計最快明年6至7月通車，屆時東鐵南行將可由紅磡站，直達港島的會展站和金鐘站。

10月31日旺角東至紅磡站列車服務暫停

金澤培表示，東鐵綫旺角東至紅磡站路軌接駁工程原定需要分10次進行，但由於過程順利，最終只須分7次進行，並訂於下周日(31日)進行最後一次路軌接駁工程，當日需要暫停旺角東至紅磡站的列車服務。他表示，若當日工程順利，預計明年首季可測試營運，模擬不同情況進行測試和演練。

20多架9卡列車已運抵本港

東鐵綫過海需要轉用9卡列車，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，至今共有20多架9卡列車已運抵本港，目前有18架已投入服務，港鐵會按東鐵綫載客情況調整服務，並於8月起在早上繁忙時段提供特別車，以及加密非繁忙時段班次。他提到，據統計有約三成東鐵乘客會轉乘屯馬綫往九龍，相信有助疏導東鐵客流。