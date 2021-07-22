沙灘有毒｜龍尾泳灘驚現黑沙毒物 學者提醒皮膚敏感勿挖沙

耗資約2億元興建的大埔龍尾人工泳灘開放月餘，繼早前出現大量海膽刺傷泳客，再有市民近日發現，水裡出現海毛蟲及坑鯰魚等毒物；關注團體亦留意到，連場大雨導致泳灘沙粒被沖走，露出下層黑沙。學者提醒，容易出現皮膚敏感者應避免挖沙，或轉至泳灘較高位置玩沙。

網民V Wong昨日在Facebook上載多張照片，稱在龍尾泳灘發現靠進食腐肉為生的海毛蟲，以及坑鯰魚屍體，兩者均對人體有毒，網民質疑泳灘水質會否對市民有害。保育團體「龍尾環境教育中心」昨亦表示關注龍尾泳灘沙粒流失問題，並引述港大生物科學學院首席講師侯智恒於2013年對該泳灘的評論，候當時稱，龍尾水流弱儼如缺氧魚缸，有利微生物及細菌生存，例如大腸桿菌等，可導致皮膚敏感，並會釋出二氧化硫，可令泥沙變黑，甚至發出惡臭，強調龍尾不適合游泳。

環保署下調水質評級 土拓署稱黑沙外露屬天然現象

龍尾泳灘6月底剛開放時，環保署將其水質評定為最高級的「良好」，但自7月21日至本月2日期間，三次監測的水質調低一級「一般」。該署回覆傳媒查詢時指，下調評級屬於一般泳灘細菌水質的正常變動，並會在大雨過後逐漸回復至正常水平。土木工程拓展署回覆查詢時則指，沙粒在大風時會向海移動，海面較平靜則隨浪向陸上移動，能天然填補沙灘，形容為自然現象，而潮退時海牀或會外露，加上沙粒的天然移動，容易被察看到沙面淺層下原身的海牀物質及顏色。

侯智恒：補沙無助解決問題

侯智恒今早於電台節目再度評論龍尾泳灘，解釋黑沙屬於海灘的缺氧層，在一般的天然海灘亦會出現，而位處深淺則視乎地理環境和水流。他重申，龍尾泳灘水流緩慢，容易造成缺氧層，認為單靠補沙亦難解決相關問題。他建議，容易出現皮膚敏感的市民，前往龍尾泳灘時不應挖沙，或轉至泳灘較高位置玩沙。本報正向康文署查詢會否因應龍尾泳灘出現有毒生物而暫停開放，以及會否採取應變措施。

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