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沙田滑板男馬路跌倒險捲車底　警循非法駕駛電動可移動工具調查
25 分前
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沙田滑板警察非法駕駛電動可移動工具
沙田滑板男馬路跌倒險捲車底　警循非法駕駛電動可移動工具調查
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沙田滑板男馬路跌倒險捲車底　警循非法駕駛電動可移動工具調查 (片段截圖)

昨日網上瘋傳片段，顯示一名男子懷疑在沙田大涌橋路往秦石邨方向的馬路上踩滑板，並尾隨一輛巴士，結果不慎失足跌倒，險捲入巴士車底。警方表示留意到相關片段，懷疑該名男子非法駕駛電動可移動工具，由新界南總區交通部交通調查隊跟進調查。

相關新聞：奧運效應？｜馬路踩滑板跌倒　沙田男險捲巴士底 (有片)

警方表示，市民如目睹此事件發生或有任何資料提供，可致電3661 1325或電郵至tig-t-nts@police.gov.hk與調查人員聯絡。

警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。警方提醒，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。

網上有另一段片段，顯示同一名男子站在電動滑板上，在懷疑跌倒位置的下一個路口停下，並位處馬路中線，但不清楚該段片段是否在男子跌倒後所拍攝。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/沙田滑板男馬路跌倒險捲車底　警循非法駕駛電動可移動工具調查-279918
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