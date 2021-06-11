沙田致命車禍1死7送院 警方呼籲目擊者提供綫索

警方和消防處傍晚就沙田大涌橋路致命交通意外作交代。消防處高級消防隊長陳永滔(圖中)表示，消防處於今午2時54分接報，指沙田大涌橋路與沙田圍路交界發生一宗交通意外，消防處人員5分鐘後到場，發現小巴翻側，司機和一名乘客被困小巴內，其後消防員把2人救出，惟司機被救出時明顯死亡。



高級救護主任陳偉昌(圖右)稱，事故中的7名傷者分別由5輛救護車送院治理，4人被送往威爾斯親王醫院，3人被送至大埔那打素醫院治理，其中2人嚴重受傷，分別涉及頭部、胸口和背部。事故中，消防處派出9輛消防車和10輛救護車，包括6架救護車、一輛輔助醫療裝備車、快速應變急救車和急救醫療電單車到場處理，共65名消防及救護人員協助救援。



新界南總區交通部特別調查隊第一隊主管高級督察陳浩文(圖左)指出，該宗致命意外涉及一輛私家車及一輛小巴，當時私家車沿沙田圍路向新城市方向而行，而綠色專線小巴沿大涌橋路向馬鞍山方向而行。私定車及小巴發生碰撞後，小巴向左翻側後，59歲小巴司機拋出車外，被困左邊車身及路面之間，急救無效後證實身亡。3男3女小巴乘客頭部及手部輕傷，清醒送院治理。私家上有女司機及兩名男乘客，其中女司機報稱心口不適送院。

陳續指，兩車稍後會押往汽車扣留中心作機件檢驗，包括小巴司機座位的安全帶是否運作正常。警方會循司機駕駛態度、有無人違反交通燈號、有無人看錯燈號、小巴司機有無扣好安全帶等方面作深入調查。



至於有車Cam影片拍攝到一輛在涉事私家車前方的黑色私家車懷疑衝燈，陳指警方亦希望尋獲該私家車作進一步調查。警方將與運輸署合作索取事發時交通燈號的情況作進一步調查，同時會這討涉事路段的道路設計有無可改善的地方。



警方呼籲，如有市民目擊事故發生，請聯絡新界南特別調查隊第一隊，電話36611300；另外亦提醒市民，車上如裝有安全帶，乘客和司機都應配戴好，以策安全。