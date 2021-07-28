河北22歲女7萬賣子予醫療公司 網民：細思極恐

河北張家口沽源縣一名22歲姓任女子，上月底將親生兒子以7萬元(人民幣，下同)將其賣給山東濰坊市一間醫療科技公司，涉嫌拐賣兒童罪被警方列為逃犯追緝。經過縝密偵查後，警方本月14日在沽源縣平定堡鎮一個小區內將任女拘捕。任女對罪行供應不諱。

疑涉非法代孕及買賣嬰兒

事件在微博引起大量網民討論，質疑「醫療科技公司買小孩做甚麼？」、「賣給醫療公司？細思極恐……」、「不會做人體實驗吧？」、「人口販賣這麼明目張膽？還真有家長賣啊？生個孩子自己不痛不癢是嗎？」有網民就估計，涉事醫療科技公司應是月初被「澎湃新聞」爆料涉嫌非法代孕及買賣嬰兒、位於山東濰坊的「山東佰子生殖醫療有限公司」。

澎湃新聞報道，一名打擊販賣人口的義工扮演無法生育、渴望擁有女兒的女子，臥底涉案公司買賣嬰兒微信群組長達1年，今年6月終獲通知，7月底有女嬰可「領」，售價11萬元，包出生證明15萬元，但不建議人、證「打包購買」，因為分開買才不易留下證據。例如產婦A賣仔給B家，C家買了嬰兒未辦出生證明，產婦A就以C家名義分娩，再幫C家辦理出生證明，全程由買賣嬰兒的中間人協助完成。

涉案公司負責人「朱姐」聲稱與當地多間大型醫院的醫護很熟，「識趣」的醫護一般不會多問，亦不會細查證件，而「最重要的就是寶寶如何抱走，其他環節都打點好了，都不重要……被警察抓到，我們都要完蛋」。報道指，因所承諾的女嬰健康有問題，臥底義工未能與朱姐完成交易，遂再以請人代孕為餌，與朱姐簽約，並在簽約後向朱姐表露身份。朱姐最終承諾自首，澎湃新聞記者則與臥底義工一同報案。

報道提到，「『圓夢』，是嬰兒販賣團夥營造的巨大假像。一直以來，朱姐始終認為，這是『收養』，不是拐賣」。