河南公布捐贈器官獲取收費標準 成人肝臟收26萬人民幣

中國河南省衛健委、財政廳、市場監督管理局等6部門近日聯合印發通知，正式制訂「河南省捐獻器官獲取收費項目及收費標準」，列明主要人體器官捐贈的收費，例如一個成年人的肝臟，指導價格為26萬人民幣，折合約31.5萬港元。

據《大河報》刊登的收費表顯示，成人的肝臟價格是26萬人民幣、左半肝10萬人民幣、右半肝15萬人民幣，成人的單個腎臟16萬人民幣、雙個腎臟23萬人民幣，心臟10萬人民幣、眼角膜一對2萬人民幣等。

6部門指訂定收費標準為規範人體器官捐獻

報道引述官方表示，正式制訂收費標準，是為進一步規範人體器官捐獻與移植管理，持續提升人體器官移植服務可及性，促進全省人體器官捐獻與移植事業既充滿活力又規範有序的高質量發展，提供重要的制度保障。

官方：「收費標準」不是器官「價格」

官方指，收費標準是按照堅持公益性、以非營利為原則，以成本補償為基礎，統籌考慮捐獻器官獲取過程中的資源消耗、技術勞務價值和群眾可接受程度，對捐獻器官獲取成本進行測算。

官方強調，器官捐贈與捐血一樣是自願、無償的，因此這個費用並不是器官的「價格」，因為器官本身是無價的，費用是為了反映器官評估、功能維護、獲取檢測、保存運輸的成本。