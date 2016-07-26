河南暴雨｜內地緊急通知：遇極端天氣及時封閉隧道 「該停運的停運」

河南暴雨成災，省政府通報，截至今日中午12時，全省共有1,290.74萬人受災，69人死亡、5人失蹤，逾240萬人疏散、安置，15.4萬間房屋倒塌或嚴重損毀，97.21萬公頃農作物受災。鄭州地鐵水浸現場持續抽水、搜索，昨凌晨再於地鐵隧道內發現一具遺體。失蹤者家屬今早認屍，確認死者為失蹤乘客鄒德強，而事故遇難數字增至14人。鄭州京廣快速路隧道的3段隧道則拖出247輛汽車，現場共發現6具遺體。

相關新聞：河南暴雨｜增至63死5失蹤 衛河決堤難堵決口擴大

國家發改委今日發出「關於加強城市重要基礎設施安全防護工作的緊急通知」，指是「針對一些地方防汛救災工作中出現的問題」，並「為加強城市重要基礎設施安全防護」而制定。通知要求各省區市堅持「寧可十防九空，不可失防萬一」原則，按最嚴酷的極端天氣情況完善應急方案，建立第一時間響應機制，一旦出現極端天氣等非常情況，要堅決即時啟動最高等級響應，「該停學的停學，該停工的停工，該停業的停業，該停運的停運」，及時警戒並封閉易積水、水浸的隧道、涵洞等，有序疏散群眾，「杜絕僥倖心理，克服麻痹思想，防止貽誤戰機，盡最大可能保護人民群眾生命財產安全」。

通知又要求各省區市立即全面檢查災害隱患，包括鐵路、公路、道路的隧道、涵洞，車站、機場等樞紐及公共設施的地下空間，立交橋、下沉式建築、在建工程基坑等易積水低窪區域等。