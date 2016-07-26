河南暴雨｜全省增至33死8失蹤 逾300萬人受災

河南鄭州等地暴雨成災，更導致鄭州地鐵水浸，多人被困。據內地當局報道，最新死亡人數由25人增至最少33人，8人失蹤，約300.4萬人受災，全省已緊急避險轉移37.6萬人，緊急轉移安置25.6萬人，農作物受災面積215.2千公頃，直接經濟損失12.2億元人民幣。

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此外，鄭州地鐵被淹事件持續在網絡上發酵，早前鄭州市的地鐵有數百乘客被困，其中12人死亡，5人受傷。目前市區陸、空交通受阻，一些醫院和居民區停電。

新鄉暴雨與鄭州相當 逾47萬人受災

內地當局又指，本月17日8時到22日6時，河南新鄉出現特大暴雨，最大降水總量、最大小時雨強、最大兩小時雨強、最強時段降水總量均與鄭州相當。截至21日22時30分，受災人口47萬餘人，農作物受災面積5.5萬餘公頃，目前當地組織專業搶險隊伍138支，近9,400人，群防隊伍300餘支，共1萬餘人，以及各類應急車輛、裝備，開展搶險援工作。