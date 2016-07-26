河南暴雨｜國務院4部門：全國地鐵遇突發險情要果斷停運

河南超強暴雨造成鄭州地鐵水浸及京廣北路隧道嚴重水浸等慘劇，國務院安全生產委員會辦公室、國家防汛抗旱總指揮部辦公室、應急管理部及交通運輸部，周一聯合召開全國城市地鐵安全防範專題視像會議，要求各地區、各有關部門，特別是地鐵所在城市和地鐵運營單位，遇有突發事件、自然災害等危及營運安全時，地鐵運營單位要依法果斷處置，按規定暫停部分區段或者全線的營運，及時啟動應急保障預案，並報告地鐵交通運營主管部門。

所有地鐵從嚴自查整改

會議強調，地鐵所在城市要以強烈的底線思維落實地鐵防汛安全措施，以從嚴從實的標準迅速展開城市地鐵安全自查整改，重點調查各級領導幹部指導思想、行政首長負責制、分級分部門負責制、地鐵營運單位防汛主體責任、應急響應措施「有沒有到位」。與此同時，要對地鐵營運全過程、全區域、各管理層級實施安全監管，建立健全地鐵營運安全第三方評估制度。

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會議又要求，要加強城市交通安全工作，對下沉道路、路面井蓋、內澇黑點加強警示標識、交通管制及巡查值守，並對重點路段、橋、涵洞及易積水立交橋，充分利用視像監控等信息化手段即時監測。

要做到不死人少傷人少損失

會議指出，今年防汛救災、安全生產任務十分繁重，要立足「防大汛、抗大洪、搶大險、救大災」，緊緊咬住「不死人、少傷人、少損失」目標，繼續全力做好河南防汛救災和颱風煙花應對工作，堅決打贏防汛救災這場硬仗。