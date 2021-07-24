河南暴雨｜增至63死5失蹤 衛河決堤難堵決口擴大

河南暴雨截至今日中午12時增至1,144.78萬人受災，63人遇難、5人失蹤，重災區之一新鄉市仍然嚴重積水，部分地區水深仍有2米。上周四決堤的衛河鶴壁市浚縣彭村段，決口原已封堵至只剩四五米，但因土質鬆軟，決口今午再次擴大，裝滿石塊的鋼筋籠一入水就被沖到幾米外，多輛運泥車和校車被投入水中，也未能封堵住決口，搶險難度非常大。

另外，鄭州地鐵水浸事故已過去5天，地鐵全線仍未恢復運作，29個車站尚在抽走積水，包括出事的5號線沙口路站。失蹤乘客家屬連日徘徊沙口路站外等候消息，有市民就到站外獻花，盼逝者安息。內地傳媒報道，沙口路站昨抽水期間發現一具遺體，令事故中遇難人數增至13人。

另一水浸嚴重的鄭州京廣北路隧道，抽走積水工作今日基本上結束。有內地傳媒報道，上周二傍晚隧道塞車期間，積水沒有回落反而上漲時，一名姓侯男子因早前在北京經歷過一場大雨，知道情況非常危險，馬上下車並逐輛車拍車窗車門，催促車上的人立即撤離，但不少人都不願意棄車，最終數十輛車上的司機和乘客安全疏散。