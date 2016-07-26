河南暴雨｜強勁雨勢「千年一遇」？氣象專家話唔係咁計

在河南鄭州，釀成鄭州地鐵水浸12死5傷的超級暴雨，僅在昨早8時至今早6時就錄得最大657毫米雨量，但鄭州常年平均全年降雨量只有640.8毫米，相當於一天左右就下了一年雨量。有內地傳媒形容今次暴雨為「千年一遇」，但中央氣象台首席預報員陳濤今日指出，這種說法並不科學。

陳濤表示，中國在二十世紀五十年代之後，才有比較準確和完整的降雨量記錄，到目前為止，降雨量記錄時間約為70年，而「千年一遇」須按較長歷史記錄來推算，或者按統計學方法計算，「這些都需要基於嚴謹的氣象記錄」。

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局部地區4天降雨918.9毫米

根據中國氣象局統計，上周六早上8時至今早8時，河南鄭州、焦作、新鄉、洛陽、南陽、平頂山、濟源、安陽、鶴壁、許昌等地都有特大暴雨，暴雨中心位於鄭州，最強時段是周一至二。全省平均雨量144.7毫米；鄭州平均雨量458.2毫米，其中新密市白寨累計降雨量最大達918.9毫米，鄭州國家級氣象觀測站772毫米，部分地區累計降雨量超越當地一年平均降雨量。

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期間短時雨勢相當強勁，鄭州、開封等多地1小時降雨量超過100毫米，其中鄭州氣象觀測站最大小時降雨量達201.9毫米，突破內地1小時降雨量紀錄(198.5毫米，河南林莊，1975年8月5日）；鄭州局部地區3小時最大降雨量則達333毫米。單日降雨量方面，鄭州、新密、嵩山、滎陽、偃師、鞏義、登封、伊川、孟津、溫縣共10個國家級氣象站，都錄得建站以來最大單日雨量，其中鄭州二七區尖崗氣象站24小時降雨量高達696.9毫米，超過鄭州全年平均降雨總量。

料今起至周五仍有雨

氣象部門預計，河南今起至周五仍有降雨，且今日雨勢最大，鄭州仍有暴雨及局部地區大暴雨；明起全省雨勢減弱，周五趨於結束。

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