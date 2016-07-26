河南暴雨｜快手主播災區偷救生艇去拍片 累救援隊浪費4小時

河南暴雨成災，截至今日中午增至99人遇難。多地積水至今未退，搜救被困者爭分奪秒，但在重災區新鄉衛輝市，從湖北趕去加入救援行動的黃石藍天救援隊，周二中午花十幾分鐘吃個飯盒，就被一名「快手」主播及其團隊偷走一隻救生艇去拍片。救生艇雖然當日下午就尋回，但已白白浪費4小時救援時間，而且艇身多處破損，馬達嚴重損毀，防護軸被撞裂。救援隊指出，被盜救生艇是為今次救援而添置，艇身加馬達價值約2.7萬元人民幣。

快手：已封禁涉事主播帳號

更令人氣憤的是，救援隊搜尋被盜救生艇期間，要求網紅團隊停船，對方不但不從，還加速逃走，被截獲後甚至聲言「我們也是去救人」。救援隊表示，艇上雖然有一名躺著的「被困獲救者」，但對方看見救援隊後，不發一言離開現場。有網民就認出，涉事網紅是快手主播「申蒲壯壯」及其團隊。快手隨即回應稱，已注意到此事，並封禁涉事主播帳號，同時聯絡當地警方。新鄉警方已介入調查。

救援隊曾呼籲網紅離開

藍天救援隊曾在周日於微博發文，「正告那些不以救災為目的的假『藍天救援隊』和個人：真心救災歡迎並肩作戰，借機發財搞破壞作秀的請趁早離開！」共青團機關報《中國青年報》周一亦曾報道，新鄉、鶴壁等災區的救援隊伍反映，網紅、明星湧入災區直播、拍攝，不但影響救援，還發布不專業救援指導，可能誤導災區民眾自救、求救。報道還引述一名救援隊長稱，「建議這些所謂的網紅、明星回到他們熟悉的網路世界，不要在現場幫倒忙」。