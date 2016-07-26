河南暴雨｜新地捐2000萬元人民幣賑災：向每位救援人員致敬

河南超強暴雨造成鄭州地鐵水浸及京廣北路隧道嚴重水浸等慘劇，新鴻基地產深切關注當地災情及災民的生活，決定撥款2,000萬元人民幣，捐贈河南支援災區前線的救援工作及災後重建，與河南同胞一同抗洪救災。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，河南災情牽動著每個中國人的心，身在香港者亦十分牽掛。一方有難，八方支援。作為愛國愛港的香港企業，新鴻基地產和郭氏家族希望援助受災地區群眾儘快恢復正常生活，為河南渡過難關盡一份綿薄之力。

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洪災發生後，各方救援力量第一時間馳援前線，社會各界亦紛紛伸出援手，新地向每一位救援人員致敬，希望與社會各界齊心協力，向受災民眾傳遞華夏民族守護相助的希望與力量。

新地衷心慰問所有受影響的災民，並將繼續關注災情，積極回應及支持抗洪抗災工作，相信社會各界攜手同心，定能與河南共克時艱。