河南暴雨｜胡錫進為官方圍封地鐵站口鮮花解畫遭網民狠批

河南暴雨成災，截至日前中午增至99人遇難。其中鄭州地鐵水浸共造成14名乘客不幸罹難，當地民眾於事發後第七日(26日)，在出口擺放鮮花悼念，出口隨後遭管理者用黃色擋板遮住，引起民眾不滿。中國官媒《環球時報》主編胡錫進在微博表示，擋板是地鐵站開展施工之用，隨即招來大量網民炮轟。

當地民眾在地鐵站出口外追悼，鮮花路長達5米，河南官方其後以1.7米高黃色擋板包圍現場，但未有解釋；亦有記者因拍攝民眾獻花而被警方帶走，或被警方要求當面刪除。由於鄭州政府尚未清楚解釋當日地鐵站內事故原因，攔阻獻花和拍照令網民不滿，在留言區批評「是甚麼，讓我們連哀悼都不被允許？」、「你們怕甚麼？不願承認甚麼？」、「擋不住洪水，卻擋得住祭奠的鮮花。」

胡錫進：民眾不該過度解讀

胡錫進在微博試圖為官方「圍擋板」辯護。他表示，民眾不該過度解讀獻花和擋板，公眾有祭奠遇難者的強烈意願，理應受到尊重。相關部門大概也有在被水淹過的地鐵站開展施工或實施管理的計劃，擋板也已被相關部門撤走，二者之間不應形成矛盾。他呼籲民眾應要有信心，官方需要一些時間對疏忽進行細緻調查，「時下的中國不可能讓這麼大的一場災難稀裡糊塗地就過去了」，呼籲大家應保持必要的耐心。

胡錫進還在評論中稱，「不要輕易指責政府方面想隱瞞這隱瞞那，在今天的中國最難做到的就是『隱瞞』。」但他並未解釋為何擋板刻意將早前民眾獻花「徹底包圍」，以及當地政府攔查記者的行徑。

網民：還是老套路喪事喜辦

結果胡錫進的言論引來大量網友的留言駁斥，批評胡錫進稱「德國水災為人禍，鄭州水災為天災」的雙標評論，指施工是官方掩蓋事實的藉口。有網友評論指，「武漢疫情和河南雨災，這兩次事件有什麼區別嗎？沒有，前有吹哨人後有5次的預警。吸取教訓了嗎？顯然沒有。還是老套路喪事喜辦。」

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