河南暴雨｜衛河再洩洪 王莊鎮緊急撤離「不留一人」

河南水災災情持續，重災區新鄉衛輝市仍然水浸。衛河洪水亦未解決，鶴壁市浚縣段周三水位仍在上漲，當局宣布啟用圈里村分洪口洩洪，王莊鎮全鎮七萬多人緊急撤離。

王莊鎮周三凌晨2時召開緊急調度會議作出有關決定後，發出遷安緊急通知，全鎮必須於當日下午6時前撤離，不留一人，晚上12時全鎮斷水斷電。通知呼籲居民馬上投親靠友或等待集體安置，「迅速行動，全部撤離，不貪戀財產，生命第一，生命至上，關鍵時刻，保命重要」，有條件的企業可採取3.5米以上隔水防洪措施保護財產。內地傳媒指，大部分居民都投親靠友。有居民稱，時間倉促，只能揀最必備的東西帶走，不知何時可以回來。

全省9處蓄滯洪區啟用8處

河南全省共有9處蓄滯洪區，涉及新鄉、安陽、鶴壁3市的衛輝、湯陰、內黃、安陽縣、浚縣、淇縣6縣市及1省直管縣滑縣，覆蓋約44.97萬人、6.52萬公頃耕地，設計蓄滯洪總量10.87億立方米。河南今場超強暴雨導致衛河、共產主義渠及子牙河系等出現破紀錄洪水，為減輕下游壓力、保護其他地區不受洪水沖擊，全省截至周日已啟用7處蓄滯洪區，分別是良相坡、長虹渠、柳圍坡、白寺坡、共渠西、廣潤坡及崔家橋蓄滯洪區。

王莊鎮屬於小灘坡蓄滯洪區。衛河近日分洪後，洪水湧入長虹渠蓄滯洪區，但長虹渠蓄滯洪區周一凌晨飽和，洪水漫過衛河右岸堤頂，回灌衛河，再於周二漫堤並演化為決口。該決口雖然在周三下午2時許成功封堵，但熱帶低氣壓「煙花」殘餘環流已影響到鶴壁和安陽，滑縣和浚縣附近防洪形勢嚴峻。河南尚餘安陽縣任固坡蓄滯洪區未啟用。