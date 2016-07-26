河南暴雨｜鄭州地鐵水浸遇難者頭七 民眾獻花悼念

河南暴雨截至今日中午12時已致1,331.98萬人受災，71人死亡，其中鄭州地鐵水浸事故共造成14人遇難。許多市民在昨日遇難者「頭七」，去到鄭州地鐵水浸列車永遠未能抵達的沙口路站，於其中一個出口外獻花悼念。獻花人潮今午仍然絡繹不絕，還有帶紅領巾的小學生結伴到場獻花、鞠躬。不少花束上放置了卡片，寫著「記得這世間，有人深深愛著你」、「天晴了，願逝者安息」、「只願你在天堂，幸福快樂，再無恐懼」、「願天堂沒有洪水」等字句。微博有網民指出，現場鮮花昨日曾被1.7米高的黃色圍板全部圍起，有民眾憤然將圍板拆走，但圍板今早又放回原位，「網友又怒了，到處開罵。中午，圍擋全拆了」。鄭州地鐵方面表示，不清楚是哪個部門豎起的圍板。

環時：祭奠遇難者理應受到尊重

官媒《環球時報》發表評論，稱「環時認為，對獻花和圍擋板都不宜做過度解讀。公眾有祭奠遇難者的強烈意願，理應受到尊重」。《環時》又提到，今次事故「當然是天災，但中間也顯然出現了某些點位的工作疏漏」，而相關疏漏的認定和定性需要時間調查，「大家應當有一個基本的信心，那就是時下的中國不可能讓這麼大的一場災難稀裡糊塗地就過去了，那是美國，是西方，中國不可能那樣……不要輕易指責政府方面想隱瞞這隱瞞那，在今天的中國最難做到的就是『隱瞞』」。

獻花者來自全國各地

內地傳媒紛紛報道市民獻花的消息。有報道引述花店工作人員指，近兩天許多網民落單要求送鮮花到沙口路站，「全國各地都有」。有前去弔唁的婦人淚流滿面，稱「她們年紀還那麼小，很多跟我女兒的年紀都差不多」，另一位婦人亦泣不成聲，「希望以後不會再有這樣的事情發生」。鄭州官方今日公布，11女3男遇難者年齡介乎20至51歲。

內媒：願當局汲取慘痛教訓

遇難乘客沙濤妻子認為，鄭州地鐵有不可推卸的責任，前期防汛預備工作沒有做足，部分地鐵線路已水浸，5號線卻仍在正常營作；發現地鐵水浸後，長達一個多小時沒有及時疏散乘客逃生。《新京報》評論文章則指出，「一個龐大的城市要順暢運行，需要汲取這個慘痛的教訓，並在今後的運行中多長一些記性。這次流下的滾燙熱淚，這次擺放在地鐵口的鮮花，是與這14位遇難者的告別，也是付出了14條鮮活高昂生命代價的警醒……惟願城市管理者，能夠真真正正地汲取這次慘痛教訓，多一些擔當意識，多一些底線思維，多一些未雨綢繆，讓每一個人都能平安出門、平安回家」。