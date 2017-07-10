河南暴雨｜鄭州地鐵車廂水浸上頸 乘客險死 (睇片)

河南多地上周六開始暴雨，且雨勢昨晚進一步增強，其中省會鄭州市截至今午5時，24小時最大降雨量達457.5毫米，1小時最大降雨量更達201.9毫米，雙雙打破當地有氣象站以來紀錄。全市陸空交通大受影響，機場連續兩日共取消最少360航班，鐵路大量列車停運、延誤或折返，多處馬路和橋樑被洪水沖毀或遭泥石阻斷。鄭州地鐵多個車站更出現雨水倒灌，月台乃至地鐵管道變成汪洋、河流，5號線海灘寺站至沙口路站之間隧道晚上6時左右有列車遭洪水圍困，洪水滲入車廂，水位漸漸由及腰浸到上頸，情況觸目驚心。

鄭州地鐵全線車站晚上6時許提早關閉，不少網民隨即在鄭州地鐵微博相關通告下留言稱被困車站甚至車廂內。微博和微信都有許多網民轉載車廂內水浸及腰甚至淹上頸的片段，求救稱自己或親友被困於5號線海灘寺站至沙口路站隧道內，「20分鐘，如果沒有救援，幾百人喪命鄭州地鐵」。

當地傳媒晚上7時許曾報道指所有被困乘客已安全疏散，但網民仍不斷求救指親友尚在車廂內無人救援，而且已有人缺氧暈倒，懷疑有人搞錯另一列情況較輕微的列車。至晚上9時許，官媒陸續報道稱，消防員在8時許打破車頂逐個救人，隨後再指水位逐漸下降，乘客陸續疏散，無生命危險。