河南暴雨｜鄭州地鐵：地面積水沖垮擋水牆致列車水浸

河南鄭州史上最強暴雨造成鄭州地鐵水浸12死憾事，鄭州地鐵至今未恢復運作。鄭州地鐵今午在微博正式通報事件，指周二的罕見特大暴雨導致鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重積水，積水更在晚上6時許沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成5號線一列車在沙口路站至海灘寺站區間內迫停，500多名乘客被困。

相關新聞：河南暴雨｜全省增至33死8失蹤 逾300萬人受災

相關新聞：暴雨成災 全市最少25死7失蹤 河南鄭州地鐵水浸12人遇難

通報指，在地鐵員工、應急救援隊、公安幹警、解放軍指戰員、義務救援隊及熱心乘客的共同努力下，共解救500多乘客，12名乘客搶救無效不幸罹難，5名乘客送院觀察，情況穩定，而目前地鐵集團正展開搶險除險及營運恢復工作。

微博網民反應：

c***********園：全文看來沒有一點惋惜，沒有一點自責，一篇沒有任何感情的旁觀者態度的說明

賈*********體：對不起，我覺得地鐵部門的領導一定要負責任！不是簡單幾個字就能把這件事掩蓋過去的

B**寒：官方通知，不是你看的綜藝節目，現在大家都在受災，大家一起加油度過不好嘛，你還那麼多挑剔

缺**可：為甚麼下午三四點水漫進地鐵，還依然運營，地鐵進水必須第一時間停運

藍*蟹：不該有人站出來承認失職嗎？這是天災也是人禍，必須嚴懲不貸！

無****貓：不杠，看到前面從家裡出來自救妻子的回憶，前面車廂的人都出來了，但是工作人員根本不知道後面車廂還有人？丈夫一直在跟工作人員說下面有人，工作人員還說沒有？還是丈夫跟妻子視頻工作人員才知道？

-W***a-：公交出租都停了，大家都打不到車回家，只有地鐵在堅持，出事了還怪地鐵為啥不早點停。早點停大家都走路回去？說不定危險更大，而且水是突然湧出來的

5***界：因為想讓大家都回家，路面上的交通已經癱瘓，並且地鐵對於洪水的防範在於防，不在於輸，城市排水系統已經癱瘓，地鐵的排水系統在於城市系統好的情況下才可以正常排水，當時是車輛段的防水牆沖塌了，水就進來了，速度非常快，反應時間特短

小**裙：說想把人第一時間送回家，再勉強開的，我不知道想回家、上班重要，還是先找個高處安全的大樓暫時躲避保命重要