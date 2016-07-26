河南暴雨｜鄭州增至25死7失蹤 全省120萬人受災

河南連日暴雨，省會鄭州市更出現超級暴雨，災情嚴重。河南省政府今午公布，今場暴雨已致全省89個縣市區560個鄉鎮120多萬人受災，緊急疏散及安置逾18萬人，其中鄭州市25人死亡、7人失蹤。

183cm獲救者：水位最高到胸口

令全國民眾徹夜擔心的鄭州地鐵水浸事故，有獲救者憶述，自己身高1.83米，當時水位最高去到胸口，一些較高的乘客就扶較矮的乘客和女生企上凳，「我抱著一個孩子，手舉著一個孩子，當時被水泡著，上半身都沒甚麼知覺」，後來消防員抵達，「我人就直接躺在那兒了……沒甚麼知覺，就聽見消防員一直在喊救老人孩子」，醒來後只想立即回家，「我不敢去看那些東西」，回家後全身一直發抖，「我蹲在地上，腦子裡就一直在回響，周圍人一直都在喊『姐你醒醒、老公你醒醒』」。

河南暴雨相關新聞：

河南暴雨｜習近平：首要保障生命財產安全 騰訊字節跳動等各捐1億元

河南暴雨｜強勁雨勢「千年一遇」？氣象專家話唔係咁計

河南暴雨｜鄭州地鐵車廂水浸上頸 乘客險死 (睇片)

被困者留言：你以後一定要幸福

還有被困者朋友表示，被困的姓林友人昨晚6時01分在微信向他求救，稱「車廂有點進水了，我有點怕」；6時06分，地鐵車廂外的水已超過車身一半高度，林又說，「我已經嚇哭了，車長呼叫不到地面」；7時03分，林再稱，「車廂外水位都到脖子了，氧氣也快沒了」，最後留下一句「你以後一定要幸福」，就未再回覆微信，幸昨晚近9時終致電報平安，稱「有救援隊在安排救援了，受困人員在陸陸續續被救出，水位也不漲了」。該名朋友指，目前林的電話仍然關機，但相信已安全。