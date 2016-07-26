河南暴雨｜鄭州有酒店疑發國難財 漲價2888元一晚後急道歉

河南鄭州等地暴雨成災，甚至導致鄭州地鐵水浸。據內地當局通報，全省最少25人死亡，7人失蹤，超過124萬人受災，目前內地正全力搶救災情。不過，鄭州有酒店被揭發趁機漲價至2,888元或逾3000元一晚，被內地網民批評發國難財，其後酒店需要發聲明致歉。

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該酒店為鄭州高鐵站希岸酒店，據微博流傳影片顯示，有因為暴雨滯留在鄭州的旅客，在20日晚入住酒店時，一名女職員向該顧員索價2,000多元至3,000多元人民幣一晚，最後稱一房兩床2,888元一晚，影片馬上在網上流傳。對此，希岸酒店發聲明致歉，稱該加盟店違規操作，將積極配合相關部門監督檢查，並承諾鄭州所有門店將免費提供救援人員的住房，以及鄭州東站高鐵站店將開放所有客房，免費為受災民眾提供住宿。

網民：别忘你在社會主義的中國

雖然酒店發出道歉聲明，惟內地網民普遍不肯「收貨」，紛紛批評酒店的做法，有人認為酒店是「(事件)爆出來了才跑來道歉，没爆出來就在家數錢了吧」、「現在這個時候知道道歉了，平時就没少發國難財嘛，趕快倒閉吧」、「眾所周知，發國難財的人都死了」，亦有人要求整頓酒店，批評是資本家的做法：「建議停業整頓半年，100倍罰款！發昧心錢壞良心」、「發國難財，必須封他」、「資本的醜惡嘴臉」、「市場行為在這個時候是不受保護的，别忘了你是在社會主義的中國啊！」。