河南暴雨｜鄭州292人遇難47失蹤 國務院成立調查組追查災害應對過程

河南上月中的超強暴雨造成嚴重災情，省政府今午通報，上月16日至今日中午12時，這場特大洪澇災害已致全省150個縣(市、區)1,453.16萬人受災，302人遇難、50人失蹤，147.08萬人轉移安置，89,001間房屋倒塌，872萬畝農作物受災，直接經濟損失1,142.69億元人民幣。

其中重災區鄭州市，截至昨晚6時共有292人遇難、47人失蹤，其中因洪水、泥石流導致189人遇難；因房屋倒塌導致54人遇難；因地下室、車庫、地下管網等地下空間溺亡39人，包括鄭州地鐵5號線14人遇難、京廣路隧道6人遇難；另有其他遇難者10人。

將對失職瀆職問責追責

新華社報道，由於今次河南暴雨、特別是鄭州暴雨造成重大傷亡和財產損失，國務院決定成立調查組，由應急管理部牽頭，相關方面參加，對河南鄭州「7．20」特大暴雨災害進行調查，而調查組會聘請專家為調查工作提供技術支援。

報道指，調查組將依法依規、實事求是、科學嚴謹、全面客觀地對災害應對過程進行調查評估，總結災害應對經驗教訓，提出防災減災改進措施，對存在失職瀆職的行為，依法依規予以問責追責。