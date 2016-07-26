河南暴雨 明渠變暗渠影響排水 鄭州地鐵水浸增至14死

河南超強暴雨截至昨日12時已致71人死亡，其中鄭州地鐵水浸事故增至14人遇難，許多市民自前日遇難者「頭七」起，到水浸列車未能抵達的5號線沙口路站外獻花悼念。內地多家傳媒則到事發現場觀察水浸原因，質疑除了天災，還涉及人禍，包括車站附近明渠被蓋上石屎板阻擋排水，以及出事地鐵車庫選址有問題等。



鄭州地鐵曾通報，5號線列車上周二被洪水圍困，是因為當日的罕見特大暴雨導致5號線五龍口停車場(地鐵車庫)及周邊嚴重積水，積水隨後沖毀列車出入車庫路軌旁的擋水牆，湧入運行路線路軌。內地「界面新聞」、「紅星新聞」等近日到五龍口停車場觀察，並訪問多名目擊者及相關工作人員，發現五龍口一帶本就屬於低窪地區，停車場卻還比周邊地勢低四、五米；被沖毀的停車場東面圍牆外，是T字型路面，馬路上奔流的洪水原應匯入T字上方的明渠，但明渠在事發前幾個月因「有安全隱患」被蓋上石屎板，結果洪水未能及時排走，還沖毀明渠斜對面的圍牆，再漫過擋水板，流入5號線路軌。



出事車庫西北兩面無圍牆

報道提到，洪水除了從東面湧入，還從沒有圍牆的停車場西面及北面直湧入內，20分鐘就去到腰位，有停車場工作人員比喻稱，「之前的(防汛)應急預案只是一級二級三級，但是當天的雨量直接到十五級。你能防得過來嗎？」